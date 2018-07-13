Количество официальных безработных за год сократилось вдвое

Минск, 13 июля. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2018 года составил 0,4% (на 1 июня — 0,5%) и по сравнению с 1 июля 2017 года снизился на 0,4 процентного пункта, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.



Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Витебской областях составил 0,6%, в Гомельской, Гродненской и Могилевской — 0,5%, Минской — 0,4%, Минске — 0,1%.



При этом обследование о фактической безработице по методологии Международной организации труда Белстат проводит раз в квартал. Напомним, по данным ведомства, фактическая безработица в Беларуси на конец марта составила 5,1% (260,6 тысячи). Это люди, которые не имели работы, но активно ее искали. В соответствии с международной методологией они классифицируются как безработные.



На учете в качестве безработных на 1 июля 2018 года состояло 17,8 тыс. человек, что на 48% (вдвое) меньше, чем на 1 июля 2017 года (34,2 тыс.).



Нанимателями на 1 июля текущего года заявлено о наличии 75,2 тыс. свободных рабочих мест, что на 39,7% больше, чем на 1 июля 2017 года (53,8 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 63,9% от общего числа вакансий против 56% на 1 июля 2017 года.



Коэффициент напряженности на рынке труда Беларуси на 1 июля 2018 года составил 0,2 безработного на одну вакансию (на 1 июля 2017 года — 0,6).



При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,4 безработного на вакансию, Гомельской и Могилевской — 0,3; Гродненской и Минской — 0,2; Минске — 0,1.



В январе—июне 2018 года за содействием в трудоустройстве обратилось 107,8 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 63,1 тыс.



За первое полугодие на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу устроено 79,1 тыс. человек, или 73,4% от обратившихся за содействием в трудоустройстве, из них 46,5 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 3,8 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 20,5 тыс. человек. На новое место жительства и работы переселены 84 семьи безработных.