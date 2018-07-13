Макей призвал белорусских послов продолжать работу по окончательному снятию ограничений для доступа отечественной продукции на внешние рынки

Минск, 13 июля. Белорусским послам за рубежом необходимо продолжить работу по окончательному снятию ограничений доступа отечественной продукции на внешние рынки, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на закрытии ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси.



Как сообщает пресс-служба МИД, среди других важных задач Макей назвал работу по дальнейшей диверсификации экспортных направлений и усилению прогнозной составляющей в сфере внешнеэкономической деятельности.



Министр также заявил о необходимости дальнейших шагов, направленных на содействие развитию въездного туризма, и конкретизировал основные задачи загранучреждениям в региональном и страновом разрезах.



По информации пресс-службы, на итоговом совещании были предметно обсуждены приоритетные направления работы МИД и загранучреждений с учетом поручений президента, среди которых центральное место занимает повышение эффективности внешнеэкономической деятельности, увеличение и улучшение качественной структуры экспорта товаров и услуг.



Руководители загранучреждений сориентированы на неукоснительное и безусловное выполнение актуальных внешнеэкономических задач.



Семинар руководителей белорусских дипломатических представительств и консульских учреждений прошел в Минске 9—13 июля.



12 июля на встрече с послами в Белорусской торгово-промышленной палате замглавы МИД Андрей Евдоченко заявил, что руководителей белорусских дипломатических миссий, которые не справились с заданиями по увеличению экспорта, планируется отзывать со службы.



"Хочу сказать, что глава государства сделал приписку — что те послы, которые в течение двух лет не выполняют прогнозные задания по экспорту без объективных на то причин, должны отзываться на родину. Я считаю, что это очень нормальная постановка вопроса, — сказал чиновник. — Конечно, когда мы смотрим на те десять стран, в которых сегодня не выполняется задание по экспорту, в подавляющем большинстве там есть колоссальные объективные причины, которые стоят за снижением темпов экспорта".