Китай планирует построить в Минске новое здание посольства

Минск, 13 июля. Китай планирует построить новое здание посольства в Минске.



Вопросы взаимодействия белорусской и китайской сторон в контексте планов по строительству здания дипмиссии обсуждены 13 июля на встрече заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса и посла Китая Цуй Цимина, сообщает пресс-служба МИД.



Дипломаты рассмотрели возможность осуществления планов по строительству "наиболее эффективным и оперативным способом".



На встрече Дапкюнас подарил послу сигнальный экземпляр впервые изданного на китайском языке фотоальбома "Беларусь". Китайскоязычная версия альбома художественных работ ряда белорусских фотографов издана фотографом Денисом Романюком при поддержке компаний "Амкодор" и "Хуавэй".