В Минске из-за подтопления части проспекта Победителей на два часа было остановлено движение автобусов

Минск, 13 июля. В столице из-за подтопления части проспекта Победителей на два часа было остановлено движение автобусов, сообщило госпредприятие "Минсктранс".

"С 12.56 в связи с подтоплением проезжей части на МКАД — пр. Победителей остановлено движение автобусов на маршрутах № 44, 119с, 136. Движение организовано № 119с до Ржавца, № 44, 136 по ул. Нарочанская, Тимирязева в обоих направлениях. Движение возобновлено в 14.52", — отметили на предприятии.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко, спасатели на этот участок подтопления не вызывались. "Там работали коммунальные службы. На данный момент о других подтопленных участках в городе информации к нам не поступало", — сказала она.



На странице МЧС в социальной сети "Твиттер" размещено фото затопления недавно реконструированной улицы Революционной. Снимок сопровождается комментарием: "Люк-индикатор потопа на Немиге находится чуть выше, с ним все в порядке. А вот дальше по Революционной сейчас так".

По информации Белгидромета, сегодня в Минске временами дождь, гроза, местами сильные ливни.

