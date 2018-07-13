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Дата распечатки: 13.07.2018 17:04
 
13.07.2018 16:06 Общество

Пропавшая в Минске девочка найдена

Минск, 13 июля. Разыскиваемая в Минске с 12 июля 11-летняя Полина Богодяж обнаружена.

"Найдена в парке им. Горького. Состояние девочки хорошее, ее жизни ничего не угрожает", — сообщает ГУВД Мингориспокома.

Об исчезновении ребенка сообщило Фрунзенское РУВД столицы. Девочка днем 12 июля ушла из дома на улице Колесникова. Ее фото было размещено на сайте ГУВД Мингорисполкома.

Девочка ушла из дома в тапочках, с женской косметичкой и крысой.

Пропавшую разыскивали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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Пятница, 13 Июль 2018, 17:04
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