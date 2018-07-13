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Дата распечатки: 13.07.2018 18:26
 
13.07.2018 17:41 Общество

Из-за дождя в Минске останавливалось движение троллейбусов на трех маршрутах

Минск, 13 июля. Из-за подтоплений, вызванных сильным дождем, сегодня в столице останавливалось движение троллейбусов на трех маршрутах, свидетельствуют оперативные данные "Минсктранса".

С 16.04 до 16.21 на проспекте Газеты "Звязда" в направлении проспекта Любимова останавливалось движение троллейбусов на маршрутах № 32 и 53. Движение было организовано по измененным маршрутам.

С 16.18 до 16.32 на улицах Чюрлениса и Королинский произошла остановка троллейбусов маршрута № 47 в направлении ДС Малиновка. Движение также было организовано по альтернативному маршруту.

Ранее, с 12.56 до 14.52, из-за подтопления перекрестка МКАД — проспект Победителей пришлось изменить движение автобусов № 44, 119с и 136.
БелаПАН.

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