Владимир Бережков назначен спортивным директором Федерации хоккея Беларуси (обновлено)

Минск, 13 июля. 53-летний Владимир Бережков 13 июля назначен спортивным директором Федерации хоккея Беларуси.



"Сегодня мой первый рабочий день, меня должны представить коллективу федерации", — сообщил БелаПАН Бережков. На этой должности он сменил Владислава Клочкова, который работал при прежнем руководителе федерации Семене Шапиро.



В оперативном управлении Бережкова будут находиться практически все сферы ответственности ФХБ, за исключением детско-юношеского хоккея и финансово-хозяйственной деятельности.



О назначении Бережкова как о свершившемся факте сообщила накануне спортивная газета "Прессбол", где он 19 лет (1995—2014) был главным редактором. Однако сам Бережков эту информацию не подтвердил. "Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Идут переговоры", — заявил БелаПАН Бережков.



Владимир Бережков был генеральным менеджером хоккейного клуба "Динамо" (2014—2015), начальником управления интернет-проектов холдинга "СБ. Беларусь сегодня" (2017—2018), заместителем председателя Федерации хоккея (2014—2017).



С 13 августа 2015 года по 6 апреля 2016-го Бережков находился в минском СИЗО № 1 по обвинению в завладении денежными средствами клуба с использованием служебных полномочий. В конце июля 2016 года Бережкову было вручено постановление о прекращении уголовного преследования и снятии ареста с имущества. После освобождения он работал директором департамента по маркетингу и коммуникациям Белорусской федерации футбола, занимался созданием спортивного телеканала, альтернативного каналу "Беларусь 5".



28 июня текущего года Федерацию хоккея возглавил бывший профессиональный хоккеист Геннадий Савилов. Он сменил Семена Шапиро, проработавшего на этом посту чуть больше года. Перед приходом в ФХБ Шапиро занимал должность председателя Минского облисполкома, а карьеру сделал в сельскохозяйственной сфере.



Обновление. На сайте ФХБ, в разделе "Контакты", появились фотография Бережкова, его Ф.И.О. и должность — начальник отдела по проведению соревнований — спортивный директор.