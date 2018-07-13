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Дата распечатки: 13.07.2018 20:20
 
13.07.2018 19:04 Общество

На пожаре в Витебске спасли 99-летнюю женщину и ее пьяного сына

Минск, 13 июля. 99-летнюю женщину и ее пьяного сына спасли во время пожара в Витебске 13 июля.

В 16.13 в центр оперативного управления Витебского управления МЧС поступило сообщение о задымлении в квартире на втором этаже жилого дома по улице Горького.

Женщину пожарные обнаружили на полу в коридоре в бессознательном состоянии и передали медикам. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" она госпитализирована в областную больницу. Сын хозяйки выведен из задымленной комнаты, его обнаружили спящим на кровати. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи от госпитализации мужчина отказался.

Эвакуация жильцов из соседних квартир не проводилась.

В результате пожара в квартире на кухне повреждено имущество. Рассматриваемая версия причины пожара — оставленная без присмотра пища на плите, сообщает областное управление МЧС.
БелаПАН.

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