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Дата распечатки: 13.07.2018 20:20
 
13.07.2018 19:13 Общество

Из-за ливня затопило два подъезда в доме на минской улице Кирова

Минск, 13 июля. Сотрудники МЧС выезжали на откачку воды в двух подъездах дома № 23 по улице Кирова в Минске, сообщило столичное управление ведомства в социальной сети "Твиттер".

"В доме проводится капитальный ремонт, и настил, который установлен к подъезду, (предположительно) не выдержал скапливающуюся там воду", — говорится в твите.

Около полудня и во второй половине дня в городе прошли сильные дожди. Затопило ряд улиц, что привело к остановке движения общественного транспорта на некоторых маршрутах.
БелаПАН.

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