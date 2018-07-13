Из-за ливня затопило два подъезда в доме на минской улице Кирова

Минск, 13 июля. Сотрудники МЧС выезжали на откачку воды в двух подъездах дома № 23 по улице Кирова в Минске, сообщило столичное управление ведомства в социальной сети "Твиттер".



"В доме проводится капитальный ремонт, и настил, который установлен к подъезду, (предположительно) не выдержал скапливающуюся там воду", — говорится в твите.



Около полудня и во второй половине дня в городе прошли сильные дожди. Затопило ряд улиц, что привело к остановке движения общественного транспорта на некоторых маршрутах.