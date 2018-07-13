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Дата распечатки: 13.07.2018 22:05
 
13.07.2018 20:37 Спорт

Азаренко сыграет в финале смешанного разряда на открытом чемпионате Англии по теннису

Минск, 13 июля. Виктория Азаренко (423-е место в парном рейтинге ВТА) и британец Джейми Маррей (13-е место в парном рейтинге АТП) вышли в финал смешанного разряда на открытом чемпионате Англии по теннису.

13 июля в полуфинале (пятый круг) они победили соотечественников Маррея Хэрриет Дарт (154) и Джея Кларка (249) — 6:2, 6:2. Молодая британская пара во втором круге выбила Максима Мирного (35) и чешку Квету Пешке (21), а в следующем раунде — первую ракетку мира в мужском парном разряде Мате Павича (Хорватия) и Габриэлу Дабровски из Канады (9).

В первом круге Азаренко и Маррей победили чехов Лючию Градецку (48) и Романа Йебавы (67) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, во втором — "посеянных" под седьмым номером Анну-Лену Грёнефельд (Германия, 18) и Роберта Фараха (Колумбия, 16) — 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 7:5, в третьем — двенадцатых "сеяных" Матве Мидделькоопа (Нидерланды, 31) и Йоханну Ларсен (Швеция, 24) — 7:6 (8:6), 6:3, в четвертьфинале — голландцев Деми Шюрс (16) и Жана-Жюльена Ройера (11) — 4:6, 7:5, 7:5. Эти соперники имели четвертый номер "посева".

Соперники белорусско-британского дуэта определятся в матче Майкл Винус (Новая Зеландия, 23) / Катарина Шреботник (Словения, 28) — Александер Пейя (Австрия, 19) / Николь Мелихар (США, 33). Винусу и Шреботнику, имеющим девятый номер "посева", во втором раунде уступили Андрей Василевский (63) и Анастасия Родионова из Австралии (43). Пейя и Мелихар "посеяны" под № 11.

Азаренко выиграла два турнира "Большого шлема" в миксте: открытый чемпионат США (с Мирным в 2007 году) и открытый чемпионат Франции (с американцем Бобом Брайаном в 2008-м). Кроме того, в 2012 году на кортах Уимблдона Азаренко и Мирный выиграли олимпийский турнир в смешанном разряде.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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