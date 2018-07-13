Россельхознадзор: В обход контрольных пунктов из Беларуси намеренно поставлено 350 тыс. тонн молока

Минск, 13 июля. "В течение последних лет, по подсчетам Россельхознадзора, ориентировочно было поставлено порядка 350 тыс. тонн молока намеренно в обход контрольных пунктов пропуска Россельхознадзора" — такое утверждение содержится в пресс-релизе ведомства по итогам встречи его руководителя Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства Беларуси, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем 13 июля в Брянске.



Данкверт "отметил зафиксированные службой несовпадения объемов производства молочной продукции предприятий, которые представлены белорусской стороной, с реально поставляемыми объемами молочной продукции в Россию".



Обозначены три ключевые группы несовпадений.



В первую группу вошли белорусские предприятия, заявленная мощность которых "на порядок меньше реально поставляемых объемов". Это "может говорить о поставках продукции по поддельным документам".



Во вторую группу вошли белорусские предприятия, которые заявляют о поставках объемов продукции в разы больше, чем объемы, зафиксированные Россельхознадзором на административной границе России и Беларуси. Это "говорит о том, что большие объемы белорусской продукции намеренно идут в обход официальных контрольных пунктов Россельхознадзора, которые расположены на ключевых трассах административной границы двух стран". Соответственно, "можно предположить, что таким предприятиям есть что скрывать".



В третью группу вошли предприятия, которые, согласно данным белорусской ветеринарной службы, официально не поставляют продукцию в Россию, но тем не менее такие поставки фиксируют инспекторы Россельхознадзора на границе.