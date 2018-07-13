Минсельхозпрод и Россельхознадзор подписали "дорожную карту" сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер в 2018 году

Минск, 13 июля. "Дорожную карту" сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам продукции в 2018 году подписали 13 июля в Брянске глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и заместитель министра — директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь.



По сообщению пресс-службы российского ведомства, в рамках этого документа Россельхознадзор на основании гарантий белорусского департамента ветнадзора считает возможным отменить с 16 июля временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении предприятий ОАО "Молочные горки" и СООО "Белсыр" с условием, что белорусская сторона предоставит данные по указанным предприятиям о производственных мощностях по категориям выпускаемой продукции (до 20 июля) и о результатах мониторинговых исследований, проводимых в отношении предприятий — производителей молочной продукции и их поставщиков сырья по показателям качества и безопасности за июль на соответствие требованиям Евразийского экономического союза.



Поставки продукции с этих предприятий должны осуществляться белорусскими предприятиями-производителями, включенными в "дорожную карту" и подтвердившими происхождение, наличие необходимых объемов сырья и его соответствие объемам производства, а также представившими "обоснованные доказательства безопасности продукции".



Кроме того, снимаются ограничения на поставки свинины, продукции свиноводства (свиные субпродукты, свиные полуфабрикаты (в том числе мясо свиное блочное и пр.) и продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, не прошедшую термическую обработку) производства предприятий ООО "Велес-Мит" и ОАО "Гродненский мясокомбинат". Эта мера также принята с условием использования проверенных поставщиков скота и осуществлении лабораторного мониторинга на вирус АЧС животных с этих предприятий под контролем белорусской госветслужбы и своевременным представлением в Россельхознадзор протоколов исследований готовой мясной продукции на выявление генома АЧС.



Белорусская сторона обязуется до 5 августа предоставить в Россельхознадзор данные за июль о результатах мониторинговых исследований (протоколы испытаний, отчеты валидаций/верификации методик на остатки ветеринарных препаратов), проводимых в отношении предприятий -производителей молочной и мясной продукции и их поставщиков сырья по показателям безопасности на соответствие требованиям Евразийского экономического союза.



Минск также "проработает вопрос внесения показателей качества в мониторинг экспортируемой продукции".



В то же время Россельхознадзор в связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС и РФ 16 июля вводит временные ограничения на поставки питьевого молока, произведенного тремя белорусскими предприятиями: СООО "Данон Пружаны" (повторное выявление превышения массовой доли нитратов в молоке питьевом), ОАО "Минский молочный завод № 1" (повторное выявление превышения массовой доли нитратов в питьевом молоке) и ООО "Несвижский завод детского питания" (повторное выявление превышения массовой доли нитратов в питьевом молоке).



В случае поступления в РФ продукции указанных предприятий, отгруженной до введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме.



Принято решение ввести в "дорожную карту" пункт, согласно которому в двухнедельный срок необходимо подготовить проект плана межлабораторных сличительных испытаний между российскими и белорусскими ветеринарными лабораториями, осуществляющими официальный контроль продукции.