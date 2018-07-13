Обзор важнейших событий 13 июля 2018 года

Минск, 13 июля. Белорусский МИД не получал запрос агремана для назначения Михаила Бабича новым послом России, сообщил БелаПАН пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. "В таких случаях предусмотрены определенные процедуры, одной из которых является запрос агремана на назначение нового посла, — сказал собеседник. — Такой запрос в МИД Беларуси на сегодняшний день не поступал". О том, что Москва запросила у Минска агреман на назначение послом РФ Михаила Бабича — полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе РФ, сообщило агентство РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. По информации представителя комитета Госдумы по делам СНГ, на следующей неделе — ориентировочно 18 июля — кандидатуру Бабича планируется рассмотреть в парламенте.



Белорусским послам за рубежом необходимо продолжить работу по окончательному снятию ограничений доступа отечественной продукции на внешние рынки, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на закрытии ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. Среди других важных задач Макей назвал дальнейшую диверсификацию экспортных направлений и усиление прогнозной составляющей в сфере внешнеэкономической деятельности. Министр также заявил о необходимости дальнейших шагов, направленных на содействие развитию въездного туризма, и конкретизировал основные задачи загранучреждениям в региональном и страновом разрезах.



Первый заместитель премьера-министра Василий Матюшевский обсудил с главой миссии Международного валютного фонда по Беларуси Жаком Миньяном вопросы макроэкономической стабильности экономики, поддержки частного сектора, реструктуризации госпредприятий. Стороны также рассмотрели приоритетные направления взаимодействия на среднесрочный период. Плановая миссия МВФ работала в Беларуси с 9 по 13 июля. Ее цель — обзор текущей экономической ситуации в стране.



В Беларуси более 230 тыс. человек являются безработными, но не состоят на учете в службах занятости. Это следует из данных выборочного обследования домашних хозяйств по вопросам занятости, которые опубликованы в ежегодном бюллетене "Трудовые ресурсы и занятость населения Республики Беларусь". По данным за 2017 год, которые приводятся в бюллетене, в стране помимо зарегистрированных безработных (33,7 тыс. человек) насчитывалось 230,8 тыс. "лиц, не имеющих работы, активно ее ищущих и готовых приступить к ней" (определение безработных по методологии Международной организации труда). Общие трудовые ресурсы страны по итогам прошлого года составили 5 млн 745,6 тыс. человек, а в экономике было занято 4 млн 353,6 тыс. человек. Соответственно, прочее трудоспособное население, не занятое в экономике, оценивается в 1 млн 392 тыс. человек.