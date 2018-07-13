Белорусские военные команды убывают к местам проведения "Армейских международных игр – 2018"

Минск, 13 июля. 13 июля в Минске, во Дворце спорта "Уручье" состоялась торжественная церемония проводов четырнадцати команд Вооруженных сил Беларуси для участия в "Армейских международных играх – 2018".



Как сообщает Министерство обороны, глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков, "пожелал участникам команд честной и бескомпромиссной борьбы, высоких результатов и побед, а также вручил Государственный флаг руководителю делегации – начальнику главного управления боевой подготовки Вооруженных сил генерал-майору Андрею Некрашевич".



Белорусские военнослужащие примут участие в 16 конкурсах, впервые – в конкурсах "Уверенный прием", "Соколиная охота" и "Суворовский натиск".



Всего в рамках "АрМИ-2018" будет проведено 28 конкурсов, участие в которых примут представители 33 стран.



На территории Беларуси команды из восемнадцати государств сразятся на этапах конкурса снайперов "Снайперский рубеж", который пройдет на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций ВС под Брестом.



