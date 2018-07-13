Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/13/964820/
Дата распечатки: 14.07.2018 01:19
 
13.07.2018 23:38 Безопасность

Белорусские военные команды убывают к местам проведения "Армейских международных игр – 2018"

Минск, 13 июля. 13 июля в Минске, во Дворце спорта "Уручье" состоялась торжественная церемония проводов четырнадцати команд Вооруженных сил Беларуси для участия в "Армейских международных играх – 2018".

Как сообщает Министерство обороны, глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Андрей Равков, "пожелал участникам команд честной и бескомпромиссной борьбы, высоких результатов и побед, а также вручил Государственный флаг руководителю делегации – начальнику главного управления боевой подготовки Вооруженных сил генерал-майору Андрею Некрашевич".

Белорусские военнослужащие примут участие в 16 конкурсах, впервые – в конкурсах "Уверенный прием", "Соколиная охота" и "Суворовский натиск".

Всего в рамках "АрМИ-2018" будет проведено 28 конкурсов, участие в которых примут представители 33 стран.

На территории Беларуси команды из восемнадцати государств сразятся на этапах конкурса снайперов "Снайперский рубеж", который пройдет на полигоне 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций ВС под Брестом.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 14 Июль 2018, 01:19
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск