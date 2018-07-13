При поддержке ЕС в Новогрудском районе реализованы три проекта в области зеленой экономики

Минск, 13 июля. В Новогрудке и Новогрудском районе (Гродненская область) 12 июля торжественно открыли объекты пилотных проектов, реализованных при финансовой поддержке Европейского союза в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Новогрудским райисполкомом, сообщило представительство ЕС в Беларуси.

В церемониях приняли участие глава представительства ЕС Андреа Викторин, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации — директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, председатель Новогрудского райисполкома Анатолий Маркевич.

В деревне Грабники в рамках проекта "Зеленая экономика в Беларуси" запущена в эксплуатацию ветроэлектростанция (мощность 2,5 МВт, высота башни 100 метров, длина лопастей 50 метров, диаметр ротора 100 метров). Координацию проекта осуществляло Минприроды.

На открытии ветроэлектростанции Викторин отметила: "Мне приятно, что эта ветряная турбина будет принадлежать учебному центру Министерства природы и приносить финансовую пользу. Это позволит центру поставить свою деятельность на коммерческую основу и разработать дополнительные учебные программы, одновременно предоставляя возможности для подготовки и обучения будущим специалистам".



В рамках проекта "Развитие ВИЭ (возобновляемые источники энергии. — БелаПАН.) в Новогрудском районе — дорожная карта экологически чистой территории" начали работу два объекта. В Новогрудском аграрном колледже открыл двери учебно-консультационный центр по ВИЭ. Совместные затраты Евросоюза и райисполкома на реализацию проекта составили 40 тыс. евро. Специальное имитационное оборудование и программное обеспечение позволяют более эффективно проводить консультации для жителей района по экономии электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды.



Центральная районная больница Новогрудка получила новую систему горячего водоснабжения, использующую энергию солнца. Строительство финансировалось ЕС и райисполкомом (240 тыс. евро). Установлено 40 тепловых коллекторов мощностью 117,6 кВт, два тепловых насоса мощностью 18 кВт каждый и вспомогательное оборудование, что обеспечит круглосуточное снабжение горячей водой родильного отделения больницы. Пилотный проект обеспечивает районную больницу собственным источником тепловой энергии для горячего водоснабжения. Экономия бюджетных средств в месяц составит около 7 тыс. евро.

