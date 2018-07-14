Пожар от молнии уничтожил пять тонн соломы в Брестском районе

Минск, 14 июля. Пять тонн соломы уничтожил пожар утром 13 июля в деревне Рудавец Брестского района. По информации регионального управления МЧС, причиной пожара могла стать молния, попавшая в скирду размером 5 на 20 м.



11 июля молния повредила дом на хуторе Грушевник Лидского района, а всего за два дня (11-12 июля) на территории Гродненской области из-за ударов молний произошло три пожара.