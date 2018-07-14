В ЕАЭС будет реализован пилотный проект по маркировке табака и табачных изделий на базе цифровой платформы товаров

Минск, 14 июля. Совет Евразийской экономической комиссии поручил казахстанской и российской стороне провести пилотный проект по маркировке табака и табачных изделий на базе цифровой платформы товаров ЕАЭС. Инициативу планируется реализовать до 31 марта 2019 года, сообщила пресс-служба ЕЭК.



"Пилотный проект станет частью создаваемой системы цифровой прослеживаемости товаров в ЕАЭС и позволит сформировать принципы общей архитектуры цифровой прослеживаемости", — отмечается в релизе. Правительства Казахстана и РФ выберут операторов национальных систем маркировки и прослеживаемости. Уполномоченные органы государств-членов, участвующих в пилотном проекте, совместно с ЕЭК определят порядок реализации пилотного проекта и его участников. Армянская, белорусская и киргизская стороны присоединятся к проекту по мере готовности.



После завершения проекта казахстанская и российская стороны совместно с ЕЭК доложат совету о результатах. В частности, они представят информацию о формате, составе и структуре необходимых сведений для организации обмена в рамках цифровой платформы товаров ЕАЭС, разработают технические требования к национальным системам маркировки и прослеживаемости товаров, изучат механизмы взаимодействия цифровой платформы союза с внешними системами. Совет ЕЭК рассмотрит предложения по доработке архитектуры цифровой платформы прослеживаемости, а также по упрощению процедур администрирования для бизнеса.



Кроме того, Совет ЕЭК поручил российской и казахстанской стороне начать пилотный проект по мониторингу автомобильных транзитных перевозок табака с использованием навигационных пломб. Эксперимент предполагается завершить до 1 октября 2018 года. В нем примут участие национальные операторы систем отслеживания международных транзитных перевозок грузов, определенные правительствами. Предполагается, что Армения, Беларусь и Кыргызстан смогут присоединиться к проведению эксперимента по мере готовности. До 1 ноября 2018 года результаты проекта будут проанализированы; их рассмотрят на очередном заседании Совета ЕЭК. Это необходимо для «налаживания системы прослеживаемости товаров в странах ЕАЭС и создания в интеграционном объединении единой системы транзита».