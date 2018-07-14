Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/14/964829/
Дата распечатки: 14.07.2018 13:36
 
14.07.2018 12:19 Спорт, Политика

Лукашенко посетит финальный матч чемпионата мира по футболу Франция — Хорватия

Минск, 14 июля. По приглашению президента России Владимира Путина 15 июля Александр Лукашенко посетит в Москве финал чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией, сообщило государственное информагентство БелТА.

14 июня белорусский руководитель присутствовал на стартовом матче ЧМ Россия — Саудовская Аравия (5:0).
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 14 Июль 2018, 13:36
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск