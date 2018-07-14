14.07.2018 12:19 Спорт, Политика
Лукашенко посетит финальный матч чемпионата мира по футболу Франция — Хорватия
Минск, 14 июля. По приглашению президента России Владимира Путина 15 июля Александр Лукашенко посетит в Москве финал чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией, сообщило государственное информагентство БелТА.
14 июня белорусский руководитель присутствовал на стартовом матче ЧМ Россия — Саудовская Аравия (5:0).
14 июня белорусский руководитель присутствовал на стартовом матче ЧМ Россия — Саудовская Аравия (5:0).