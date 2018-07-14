Белорусский ПЕН-центр потребовал немедленного освобождения Олега Сенцова

Минск, 14 июля. Белорусский ПЕН-центр заявил о присоединении к кампании, организованной ПЕН-клубом (PEN International — международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов) в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, и потребовал его немедленного освобождения.



"Он спасает достоинство каждого из нас, он доказывает, как много может один человек, — заявила лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич. — После его поступка ни у кого из нас уже нет права предаваться отчаянию, позволять себе опускать руки. Каждый должен что-то сделать для будущего, иначе мы все снова окажемся в прошлом".



"Мир движут идеалисты и бесстрашное мужество идеализма. Далеко позади остались 90-е годы, когда мы думали, что свобода — это праздник, теперь мы знаем, что свобода — это долгий путь. Олег, живи! Ты нам нужен", — призвала Алексиевич.



Уроженец Симферополя Олег Сенцов, которому 13 июля исполнилось 42 года, весной 2014 года, после аннексии Крыма Россией, был задержан на полуострове по подозрению в терроризме. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 14 мая нынешнего года Сенцов объявил голодовку, требуя освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных. При этом на своем освобождении он не настаивает.



21 мая в российское посольство в Минске было передано обращение к президенту РФ Владимиру Путину, подписанное более чем 130 общественными и творческими деятелями Беларуси, с призывом вмешаться в судьбу Сенцова.