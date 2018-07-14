Минск, 14 июля. В Быхове из-за пожара в общежитии эвакуировали 20 человек.



По информации Могилевского областного управления МЧС, утром 13 июля поступило сообщение о пожаре на третьем этаже четырехэтажного здания общежития предприятия "ПМК-247". Работники МЧС эвакуировали с последнего этажа 20 человек, в том числе пять детей. В результате пожара в жилой комнате повреждено имущество. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.



Кроме того, по данным регионального управления ведомства, в то же утро на пожаре в деревне Большие Славени Шкловского района погибла 87-летняя пенсионерка. Работники МЧС из горящего дома спасли женщину 1958 года рождения и мужчину 1964 г.р., которые с ожогами 15-18% тела госпитализированы. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.