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Дата распечатки: 14.07.2018 15:28
 
14.07.2018 13:34 Общество

В Быхове из-за пожара в общежитии эвакуировали 20 человек

Минск, 14 июля. В Быхове из-за пожара в общежитии эвакуировали 20 человек.

По информации Могилевского областного управления МЧС, утром 13 июля поступило сообщение о пожаре на третьем этаже четырехэтажного здания общежития предприятия "ПМК-247". Работники МЧС эвакуировали с последнего этажа 20 человек, в том числе пять детей. В результате пожара в жилой комнате повреждено имущество. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Кроме того, по данным регионального управления ведомства, в то же утро на пожаре в деревне Большие Славени Шкловского района погибла 87-летняя пенсионерка. Работники МЧС из горящего дома спасли женщину 1958 года рождения и мужчину 1964 г.р., которые с ожогами 15-18% тела госпитализированы. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
БелаПАН.

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