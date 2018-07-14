В Бресте сотрудники МЧС сняли с забора пьяного молодого мужчину

Минск, 14 июля. В Бресте сотрудники МЧС рано утром 14 июля сняли с забора пьяного молодого мужчину.



По информации регионального управления МЧС, в 5.38 со станции скорой помощи поступило сообщение о необходимости оказания помощи в снятии человека с металлического забора на улице Войкова. Мужчина 1994 года рождения повис ногой на штыре.



Пострадавший заявил, что гулял с друзьями и решил перелезть через забор на территорию вагонного депо, не удержался и упал на забор, самостоятельно слезть не смог, и друзья вызвали "скорую".



С помощью аварийно-спасательного инструмента мужчину сняли с забора и с предварительным диагнозом "колотая рана левого бедра, алкогольное опьянение" госпитализирован в больницу скорой помощи.