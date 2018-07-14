Лукашенко: Попытки дестабилизировать ситуацию в Пакистане на пороге парламентских выборов не имеют оправдания

Минск, 14 июля. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хусейну, а также родным и близким погибших при теракте возле города Мастунг.



Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси трагическое известие восприняли с глубокой болью и скорбью. "Попытки дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике Пакистан на пороге парламентских выборов не имеют оправдания. Белорусы решительно осуждают любые формы и проявления терроризма и экстремизма, жертвами которых становятся обычные мирные люди", — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба президента.



Теракт произошел 13 июля на предвыборном митинге. По сообщениям местных СМИ, погибло 128 человек.



Выборы пройдут 25 июля.