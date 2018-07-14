Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/14/964837/
Дата распечатки: 14.07.2018 15:28
 
14.07.2018 14:08 Политика

Лукашенко: Попытки дестабилизировать ситуацию в Пакистане на пороге парламентских выборов не имеют оправдания

Минск, 14 июля. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хусейну, а также родным и близким погибших при теракте возле города Мастунг.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси трагическое известие восприняли с глубокой болью и скорбью. "Попытки дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике Пакистан на пороге парламентских выборов не имеют оправдания. Белорусы решительно осуждают любые формы и проявления терроризма и экстремизма, жертвами которых становятся обычные мирные люди", — говорится в соболезновании, которое цитирует пресс-служба президента.

Теракт произошел 13 июля на предвыборном митинге. По сообщениям местных СМИ, погибло 128 человек.

Выборы пройдут 25 июля.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 14 Июль 2018, 15:28
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск