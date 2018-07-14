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Дата распечатки: 14.07.2018 20:05
 
14.07.2018 18:56 Общество

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на пешехода на проспекте Независимости в Минске

Минск, 14 июля. В Минске следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщила БелпПАН официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, по предварительной информации, около 8.30 14 июля автомобилем "Ауди А8" под управлением 45-летнего мужчины при движении по проспекту Независимости совершен наезд на пешехода. Он пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо относительно движения транспортного средства. В результате ДТП пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску и сотрудники ГАИ.

По данному факту УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проведен осмотр, назначены автотехническая и судебно-медицинская экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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