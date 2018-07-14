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Дата распечатки: 14.07.2018 20:05
 
14.07.2018 19:03 Общество

В Минском районе мужчина забил палкой сожительницу

Минск, 14 июля. Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения по ч. 3 ст. 147 УК возбуждено в отношении жителя Минского района.

По информации УВД Минского облисполкома, в четыре утра 12 июля в Мачулищанский отдел милиции от диспетчера Боровлянской скорой помощи поступило сообщение о том, что позвонил житель деревни Королищевичи и рассказал, что убил свою сожительницу.

На место незамедлительно выбыли сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа. В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 57-летный житель деревни Королищевичи в ходе внезапно возникшей ссоры нанес множественные удары палкой по спине своей сожительнице-сверстнице, от которых последняя скончалась на месте.

Как пояснил задержанный, 11 июля около 23.30 он пришел домой с работы, увидел, что его сожительница находилась в сильном алкогольном опьянении. На почве этого у них завязалась словесная перепалка, в ходе ее развития он схватил деревянную палку и стал бить женщину по спине, пока та не упала. Сколько ударов нанес, не помнит. После этого сожитель пошел спать, а женщина оставалась лежать на том же месте. По его словам, в тот момент та была жива.

Около трех часов ночи фигурант, проснувшись, увидел, что его сожительница уже не подает признаков жизни. Осознав, что натворил, позвонил в скорую помощь, а затем вызвал милицию.

Подозреваемый водворен в изоляторе временного содержания Минского РУВД. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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