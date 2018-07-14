В Минском районе мужчина забил палкой сожительницу

Минск, 14 июля. Уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения по ч. 3 ст. 147 УК возбуждено в отношении жителя Минского района.



По информации УВД Минского облисполкома, в четыре утра 12 июля в Мачулищанский отдел милиции от диспетчера Боровлянской скорой помощи поступило сообщение о том, что позвонил житель деревни Королищевичи и рассказал, что убил свою сожительницу.



На место незамедлительно выбыли сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа. В ходе проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 57-летный житель деревни Королищевичи в ходе внезапно возникшей ссоры нанес множественные удары палкой по спине своей сожительнице-сверстнице, от которых последняя скончалась на месте.



Как пояснил задержанный, 11 июля около 23.30 он пришел домой с работы, увидел, что его сожительница находилась в сильном алкогольном опьянении. На почве этого у них завязалась словесная перепалка, в ходе ее развития он схватил деревянную палку и стал бить женщину по спине, пока та не упала. Сколько ударов нанес, не помнит. После этого сожитель пошел спать, а женщина оставалась лежать на том же месте. По его словам, в тот момент та была жива.



Около трех часов ночи фигурант, проснувшись, увидел, что его сожительница уже не подает признаков жизни. Осознав, что натворил, позвонил в скорую помощь, а затем вызвал милицию.



Подозреваемый водворен в изоляторе временного содержания Минского РУВД. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.



