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Дата распечатки: 14.07.2018 21:23
 
14.07.2018 19:57 Экономика

Под Минск прибыл первый контейнерный поезд из китайского Чунцина

Минск, 14 июля. 14 июля на станцию "Колядичи" в Минском районе прибыл первый контейнерный поезд из китайского Чунцина, сообщает телеканал СТВ в новостной прогрмме.

"Расстояние в 8600 километров состав преодолел за 12 дней", -- говорится в репортаже телеканала. Там отмечают, что данный маршрут этот не новый. Железнодорожное сообщение из Китая в Европу через Беларусь налажено с 2011 года. Однако экономические связи с тех пор окрепли, и появилась необходимость прямых поставок из Чунцина.

"Сегодня в Беларусь прибыли товары легпрома и электроника. Сейчас стоит задача заполнить контейнеры на обратный путь белорусской продукцией", -- сообщает СТВ.

Стороны обсуждают также создание в Колядичах транспортно-логистического узла. Это позволит сортировать грузы из Китая и отправлять их в страны Европы, Балтии, Скандинавии и Черноморского региона.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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