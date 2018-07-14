Почти 230 нелегальных мигрантов под видом болельщиков пытались попасть через Беларусь в ЕС

Минск, 14 июля. 228 нелегальных мигрантов под видом болельщиков пытались через Беларусь попасть в страны Европейского союза, сообщает телеканал ОНТ в программе "Наши новости" 14 июля со ссылкой на председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо.



Среди нелегалов, которые были задержаны за время Чемпионата мира по футболу в России, в основном граждане Марокко, Алжира, Туниса и Сенегала.



Такие нелегальные мигранты попадают из России в Беларусь "паспорту болельщика, надеясь на упрощенную визовую систему. Логики в их действиях в погранкомитете не видят. Поскольку с этим документом пересечь границу Европейского союза граждане третьих стран не могут.



