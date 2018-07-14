Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/14/964852/
Дата распечатки: 14.07.2018 21:23
 
14.07.2018 20:54 Общество

Почти 230 нелегальных мигрантов под видом болельщиков пытались попасть через Беларусь в ЕС

Минск, 14 июля. 228 нелегальных мигрантов под видом болельщиков пытались через Беларусь попасть в страны Европейского союза, сообщает телеканал ОНТ в программе "Наши новости" 14 июля со ссылкой на председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо.

Среди нелегалов, которые были задержаны за время Чемпионата мира по футболу в России, в основном граждане Марокко, Алжира, Туниса и Сенегала.

Такие нелегальные мигранты попадают из России в Беларусь "паспорту болельщика, надеясь на упрощенную визовую систему. Логики в их действиях в погранкомитете не видят. Поскольку с этим документом пересечь границу Европейского союза граждане третьих стран не могут.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Суббота, 14 Июль 2018, 21:23
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск