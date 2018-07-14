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Дата распечатки: 14.07.2018 20:05
 
14.07.2018 19:24 Общество, Беларусь — Евросоюз

Посол в Париже Латушко принял участие в мероприятиях по случаю Дня взятия Бастилии

Минск, 14 июля. С участием белорусского посла Павла Латушко в Париже 14 июля прошли официальные мероприятия по случаю Национального праздника Франции (День взятия Бастилии).

Президент страны Эммануэль Макрон принял военный парад на Елисейских полях. В церемонии приняли участие главы дипломатических миссий, аккредитованных во Франции.

По сообщению посольства, Латушко "провел беседу" с рядом членов правительства Франции. С государственным секретарем при МИД Франции Жаном-Батистом Лемуаном состоялось обсуждение подготовки третьего заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.
БелаПАН.

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