Посол в Париже Латушко принял участие в мероприятиях по случаю Дня взятия Бастилии

Минск, 14 июля. С участием белорусского посла Павла Латушко в Париже 14 июля прошли официальные мероприятия по случаю Национального праздника Франции (День взятия Бастилии).



Президент страны Эммануэль Макрон принял военный парад на Елисейских полях. В церемонии приняли участие главы дипломатических миссий, аккредитованных во Франции.



По сообщению посольства, Латушко "провел беседу" с рядом членов правительства Франции. С государственным секретарем при МИД Франции Жаном-Батистом Лемуаном состоялось обсуждение подготовки третьего заседания совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.