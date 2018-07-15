В январе—мае 2018 года белорусские предприятия на внешние рынки поставили металлургической продукции почти на 921 млн долларов

Минск, 15 июля. В январе—мае 2018 года белорусские предприятия на внешние рынки поставили металлургической продукции на 920,6 млн.долларов США, что составляет 7,1% в общем объеме экспорта продукции промышленности. Такие данные приводит Национальный статистический комитет в обзоре, посвященном Дню металлурга, который отмечается в этом году 15 июля.

Продукция поставляется в Российскую Федерацию, Литву, Германию, Нидерланды, Польшу, Украину и другие страны.

За январь—май на экспорт отправлено: 585,1 тыс. тонн проката черных металлов (на 0,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период), 108,6 тыс. тонн стальных труб (+35%), 129,1 тыс. тонн проволоки из железа и стали (-3,7%), 36,3 тыс. тонн металлокорда (-2,1%), 17,8 тыс. тонн металлоконструкций из черных металлов (-4,6%).

В январе—мае текущего года объем производства продукции в металлургии составил 2 млрд 916,8 млн рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 9,3%.

В общем объеме промышленного производства республики металлургическая продукция занимает более 6%.

В январе—мае текущего года в республике было произведено 970,1 тыс. тонн стали, 874,7 тыс. тонн готового проката, 180,5 тыс. тонн проволоки холоднотянутой из нелегированной стали, 80,4 тыс. тонн стальных труб, 38,3 тыс. тонн металлокорда, 4,3 тыс. тонн фитингов для труб или трубок из стали, 29,3 тыс. тонн строительных сборных металлоконструкций, 1,5 тысячи котлов центрального отопления, 672 тысячи радиаторов центрального отопления.

Eжегодно в третье воскресенье июля в соответствии с решением главы государства в Беларуси отмечается День металлурга.



В Беларуси металлургическую промышленность представляет 1,4 тыс. предприятий с численностью работающих 58,7 тыс. человек. Это предприятия черной металлургии, организации по заготовке и вторичной обработке лома металлов, а также предприятия, работающие в сфере порошковой металлургии и литья цветных металлов.





