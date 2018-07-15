Минск, 15 июля. В Лоевском районе работник МЧС обнаружил трех потерявшихся в лесу детей.



Сообщение о том, что около деревни Алешковка Лоевского района в лесном массиве потерялись дети поступило в МЧС 15 июля в 1.25.



Как сообщает пресс-служба МЧС, около 18.00 14 июля россиянин, житель Беломорска с тремя детьми (от 4 до 8 лет) прибыл в лесной массив вблизи деревни Алешковка на отдых. Для поиска лучшего места для кемпинга он решил выехать на велосипеде, оставив детей в автомобиле, однако заблудился в лесном массиве.



Выехав из леса в районе деревни Димамерки, он сообщил о потерявшихся детях в милицию. Работники районных отделов по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел незамедлительно отправились на поиски.



В 4:35 в трех километрах от деревни Алешковка работник МЧС обнаружил автомобиль и детей. Медицинская помощь им не потребовалась.

