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Дата распечатки: 16.10.2018 19:57
 
15.07.2018 14:07 Политика

Лукашенко прибыл в Москву

Минск, 15 июля. Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу Франция – Хорватия.

Самолет главы белорусского государства около 12.30 совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщает БелТА.

Лукашенко посетит финальную игру по приглашению президента России Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщала, что Александр Лукашенко внимательно следил за событиями на чемпионате – матчами группового этапа и особенно на стадии плей-офф . По ее словам, глава государства отмечал игру хозяев турнира – российской сборной, которая "очень хорошо показала себя".

"И в целом, по мнению главы государства, по ходу чемпионата многие команды показали первоклассный футбол. В каждом матче присутствовала интрига, вне зависимости от регалий игроков и ранга фаворитов. Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд", – отметила пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, за команду какой страны Лукашенко будет болеть во время финального матча, Эйсмонт подчеркнула, что прежде всего "за красивый и результативный футбол".
БелаПАН.

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