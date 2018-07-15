15.07.2018 14:07 Политика
Лукашенко прибыл в Москву
Минск, 15 июля. Александр Лукашенко прибыл в Москву, где посетит церемонию закрытия и финальный матч чемпионата мира по футболу Франция – Хорватия.
Самолет главы белорусского государства около 12.30 совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщает БелТА.
Лукашенко посетит финальную игру по приглашению президента России Владимира Путина.
Ранее пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщала, что Александр Лукашенко внимательно следил за событиями на чемпионате – матчами группового этапа и особенно на стадии плей-офф . По ее словам, глава государства отмечал игру хозяев турнира – российской сборной, которая "очень хорошо показала себя".
"И в целом, по мнению главы государства, по ходу чемпионата многие команды показали первоклассный футбол. В каждом матче присутствовала интрига, вне зависимости от регалий игроков и ранга фаворитов. Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд", – отметила пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос, за команду какой страны Лукашенко будет болеть во время финального матча, Эйсмонт подчеркнула, что прежде всего "за красивый и результативный футбол".
Самолет главы белорусского государства около 12.30 совершил посадку в аэропорту Внуково, сообщает БелТА.
Лукашенко посетит финальную игру по приглашению президента России Владимира Путина.
Ранее пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт сообщала, что Александр Лукашенко внимательно следил за событиями на чемпионате – матчами группового этапа и особенно на стадии плей-офф . По ее словам, глава государства отмечал игру хозяев турнира – российской сборной, которая "очень хорошо показала себя".
"И в целом, по мнению главы государства, по ходу чемпионата многие команды показали первоклассный футбол. В каждом матче присутствовала интрига, вне зависимости от регалий игроков и ранга фаворитов. Этот мундиаль поистине стал открытием новых звездных команд", – отметила пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос, за команду какой страны Лукашенко будет болеть во время финального матча, Эйсмонт подчеркнула, что прежде всего "за красивый и результативный футбол".