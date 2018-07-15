15.07.2018 14:45 Общество
Под Одессой грузовик протаранил белорусский автомобиль – погиб ребенок и серьезно пострадали трое взрослых
Минск, 15 июля. Под Одессой в автомобиль "Ситроен" с белорусскими номерами врезался грузовик. Находившаяся в легковой машине девочка 2014 года рождения погибла, трое взрослых серьезно травмированы.
Как сообщает украинский ресурс Факты со ссылкой на местную полицию, авария произошла 14 июля в районе села Дачное (Беляевский район Одесской области) на трассе Одесса — Киев. Грузовик врезался в стоявший на обочине минивэн.
От удара легковушка слетела в кювет, получив значительные механические повреждения (авто не подлежит восстановлению). Все находившиеся в салоне — трое взрослых и ребенок — серьезно пострадали. Последний от полученных травм скончался на месте. Взрослые госпитализированы в тяжелом состоянии.
Как сообщает украинский ресурс Факты со ссылкой на местную полицию, авария произошла 14 июля в районе села Дачное (Беляевский район Одесской области) на трассе Одесса — Киев. Грузовик врезался в стоявший на обочине минивэн.
От удара легковушка слетела в кювет, получив значительные механические повреждения (авто не подлежит восстановлению). Все находившиеся в салоне — трое взрослых и ребенок — серьезно пострадали. Последний от полученных травм скончался на месте. Взрослые госпитализированы в тяжелом состоянии.