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Дата распечатки: 15.07.2018 15:37
 
15.07.2018 14:45 Общество

Под Одессой грузовик протаранил белорусский автомобиль – погиб ребенок и серьезно пострадали трое взрослых

Минск, 15 июля. Под Одессой в автомобиль "Ситроен" с белорусскими номерами врезался грузовик. Находившаяся в легковой машине девочка 2014 года рождения погибла, трое взрослых серьезно травмированы.

Как сообщает украинский ресурс Факты со ссылкой на местную полицию, авария произошла 14 июля в районе села Дачное (Беляевский район Одесской области) на трассе Одесса — Киев. Грузовик врезался в стоявший на обочине минивэн.

От удара легковушка слетела в кювет, получив значительные механические повреждения (авто не подлежит восстановлению). Все находившиеся в салоне — трое взрослых и ребенок — серьезно пострадали. Последний от полученных травм скончался на месте. Взрослые госпитализированы в тяжелом состоянии.
БелаПАН.

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