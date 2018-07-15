Синоптики предупреждают о сильных ливнях и грозах со шквалистым ветром и градом в ближайшие сутки

Также грозы, сильные ливни и град синоптики прогнозируют по всей территории Беларуси сегодня до конца дня.

Минск, 15 июля. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в связи с неблагоприятными погодными условиями.Как предупреждает Белгидромет, в понедельник, 16 июля, на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни.В дневные часы при грозах в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с.В Минске ночью и днем 16 июля ожидаются грозы, в дневные часы при грозе местами по городу сильные ливни.