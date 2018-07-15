15.07.2018 16:11 Общество
Синоптики предупреждают о сильных ливнях и грозах со шквалистым ветром и градом в ближайшие сутки
Минск, 15 июля. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Как предупреждает Белгидромет, в понедельник, 16 июля, на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни.
В дневные часы при грозах в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с.
В Минске ночью и днем 16 июля ожидаются грозы, в дневные часы при грозе местами по городу сильные ливни.
Как предупреждает Белгидромет, в понедельник, 16 июля, на большей части территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни.
В дневные часы при грозах в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра порывами до 15—20 м/с.
В Минске ночью и днем 16 июля ожидаются грозы, в дневные часы при грозе местами по городу сильные ливни.
Также грозы, сильные ливни и град синоптики прогнозируют по всей территории Беларуси сегодня до конца дня.