В Узденском районе в ДТП пострадал ребенок

Минск, 15 июля. В Узденском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадала 8-летняя девочка.



Как сообщает управление ГАИ УВД Минского облисполкома, 14 июля около 19 часов на 50-м километре автодороги Минск — Микашевичи 39-летний минчанин на Ford Courierне неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия. В результате произошел занос автомашины, она выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Renault Laguna под управлением 34-летнего минчанина.



В результате аварии телесные повреждения получила 8-летняя девочка. Школьница госпитализирована. Ребенок находился в бустере, был пристегнут ремнем безопасности. Оба водителя были трезвые.



Еще одно ДТП с пострадавшими в Узденском районе произошло вечером 14 июля.



По информации УГАИ УВД, около 19 часов на 56-м километре автодороги Пуховичи — Узда — Негорелое 24-летний минчанин за рулем Honda Civic на закруглении влево выехал на встречную полосу, где врезался в Ford Mondeo под управлением 51-летнего минчанина.



В результате аварии водитель Ford с переломами госпитализирован. Его 19-летняя пассажирка также доставлена в больницу, 51-летняя пассажирка от госпитализации отказалась.



Оба водителя в момент ДТП были трезвые.



