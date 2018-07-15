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Дата распечатки: 15.07.2018 20:15
 
15.07.2018 18:50 Общество

В Узденском районе в ДТП пострадал ребенок

Минск, 15 июля. В Узденском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадала 8-летняя девочка.

Как сообщает управление ГАИ УВД Минского облисполкома, 14 июля около 19 часов на 50-м километре автодороги Минск — Микашевичи 39-летний минчанин на Ford Courierне неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия. В результате произошел занос автомашины, она выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Renault Laguna под управлением 34-летнего минчанина.

В результате аварии телесные повреждения получила 8-летняя девочка. Школьница госпитализирована. Ребенок находился в бустере, был пристегнут ремнем безопасности. Оба водителя были трезвые.

Еще одно ДТП с пострадавшими в Узденском районе произошло вечером 14 июля.

По информации УГАИ УВД, около 19 часов на 56-м километре автодороги Пуховичи — Узда — Негорелое 24-летний минчанин за рулем Honda Civic на закруглении влево выехал на встречную полосу, где врезался в Ford Mondeo под управлением 51-летнего минчанина.

В результате аварии водитель Ford с переломами госпитализирован. Его 19-летняя пассажирка также доставлена в больницу, 51-летняя пассажирка от госпитализации отказалась.

Оба водителя в момент ДТП были трезвые.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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