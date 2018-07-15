Минск, 15 июля. В Беларуси некоторые выпускники гражданских вузов смогут перераспределиться на военную службу по контракту.



Как сообщил телеканал ОНТ в новостной программе 15 июля, "вместо работы по распределению — в армию; выпускникам гражданских вузов предоставили право выбора".



По информации ОНТ, изменения в правительственное постановление касаются студентов-целевиков. Речь идет о том, что организация платит за их обучение, а они пять лет после получения профессии должны отработать в данной организации.



"Если молодой специалист решил посвятить себя военной службе по контракту, то теперь, по договоренности со своими финансистами, он может это сделать. Главное, чтобы наниматель дал ему соответствующее открепление", — говорится в репортаже ОНТ.

