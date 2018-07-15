В Минске будут сформированы проекты повесток дня встреч глав МИД и глав государств СНГ в Душанбе

Минск, 15 июля. Проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут 27 и 28 сентября в Душанбе, будут сформированы в Минске 17 июля на встрече постпредов стран Содружества. В нем примет участие исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



Как сообщили в минской штаб-квартире организации, в проекты повесток дня обоих заседаний включены, в частности, вопросы, касающиеся, сотрудничества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Ожидается также, что после одобрения министрами иностранных дел главы государств подпишут Заявление по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года.



Кроме того, на заседании СМИД планируется рассмотреть документы, регламентирующие взаимодействие стран Содружества в гуманитарной сфере, поддержке молодежного добровольческого (волонтерского) движения, развитии физической культуры и спорта, а также вопросы инвентаризации договорно-правовой базы СНГ, создания и деятельности базовых организаций государств Содружества по различным направлениям.



Также президентам будет предложено одобрить программу совместных мер борьбы с преступностью на среднесрочный период, соглашения, касающиеся сотрудничества в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и обмена персональными данными.



