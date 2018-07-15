В Дзержинском районе погиб мотоциклист-бесправник

Минск, 15 июля. Мотоциклист погиб в Фаниполе (Дзержинский район).



Как сообщает управления ГАИ УВД Миноблисполкома, ДТП произошло 14 июля около 17 часов. 21-летний житель Фаниполя на мотоцикле Yamaha YZF при совершении обгона на закруглении дороги вправо не справился с управлением. Парень выехал на левую по ходу движения обочину, после чего съехал в кювет, где опрокинулся.



В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, не приходя в сознание.



Молодой человек был в шлеме. Водительского удостоверения не имел (не получал), техосмотр отсутствовал.



