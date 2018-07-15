Азаренко проиграла в финале смешанного разряда на открытом чемпионате Англии по теннису

Минск, 15 июля. Виктория Азаренко (423-е место в парном рейтинге ВТА) и британец Джейми Маррей (13-е место в парном рейтинге АТП) не смогли выиграть открытый чемпионат Англии по теннису в смешанном разряде.



15 июля в решающем матче со счетом 6:7 (1:7), 3:6 они уступили Николь Мелихар (США, 33) и Александру Пейя (Австрия, 19), имевшим 11-й номер "посева".



В первом круге будущие финалисты победили чехов Лючию Градецку (48) и Романа Йебавы (67) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:4, во втором — "посеянных" под седьмым номером Анну-Лену Грёнефельд (Германия, 18) и Роберта Фараха (Колумбия, 16) — 7:6 (8:6), 6:7 (6:8), 7:5, в третьем — двенадцатых "сеяных" Матве Мидделькоопа (Нидерланды, 31) и Йоханну Ларсен (Швеция, 24) — 7:6 (8:6), 6:3, в четвертьфинале — голландцев Деми Шюрс (16) и Жана-Жюльена Ройера (11) — 4:6, 7:5, 7:5. Эти соперники имели четвертый номер "посева". В полуфинале Азаренко и Маррей выиграли у соотечественников британца Хэрриет Дарт (154) и Джея Кларка (249) — 6:2, 6:2.



Азаренко выиграла два турнира "Большого шлема" в миксте: открытый чемпионат США (с Мирным в 2007 году) и открытый чемпионат Франции (с американцем Бобом Брайаном в 2008-м). Кроме того, в 2012 году на кортах Уимблдона Азаренко и Мирный выиграли олимпийский турнир в смешанном разряде.