Максим Мирный впервые за полгода покинул топ-40 парного рейтинга АТП

Минск, 16 июля. Максим Мирный впервые за последние полгода покинул топ-40 парного рейтинга АТП. С 16 июля он занимает 44-е место, опустившись на девять строк.



Причиной стало неудачное выступление на открытом чемпионате Англии: белорусский теннисист, выступавший с австрийцем Филиппом Освальдом (38), выбыл в первом круге (1/32 финала). Год назад Мирный дошел до четвертьфинала (партнер — Мартин Матковски из Польши).



После 15 января белорусский теннисист ни разу не опускался ниже 40-го места. Его наивысшее достижение в этот период — 34-я строчка с 11 по 17 июня.



Мирный возглавлял парный рейтинг с 9 июня по 7 сентября 2003 года, с 20 октября 2003 года по 1 февраля 2004 года, с 29 января по 15 апреля 2007 года и с 7 мая по 9 сентября 2012 года.



Новый рейтинг Женской теннисной ассоциации пока не опубликован.