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Дата распечатки: 16.07.2018 08:47
 
16.07.2018 07:06 Спорт

Максим Мирный впервые за полгода покинул топ-40 парного рейтинга АТП

Минск, 16 июля. Максим Мирный впервые за последние полгода покинул топ-40 парного рейтинга АТП. С 16 июля он занимает 44-е место, опустившись на девять строк.

Причиной стало неудачное выступление на открытом чемпионате Англии: белорусский теннисист, выступавший с австрийцем Филиппом Освальдом (38), выбыл в первом круге (1/32 финала). Год назад Мирный дошел до четвертьфинала (партнер — Мартин Матковски из Польши).

После 15 января белорусский теннисист ни разу не опускался ниже 40-го места. Его наивысшее достижение в этот период — 34-я строчка с 11 по 17 июня.

Мирный возглавлял парный рейтинг с 9 июня по 7 сентября 2003 года, с 20 октября 2003 года по 1 февраля 2004 года, с 29 января по 15 апреля 2007 года и с 7 мая по 9 сентября 2012 года.

Новый рейтинг Женской теннисной ассоциации пока не опубликован.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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