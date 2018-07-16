Валютные вкладчики начинают активнее интересоваться инвестированием в зарубежные ценные бумаги

Минск, 16 июля. Низкие процентные ставки по валютным депозитам в Беларуси привели к тому, что часть населения стала искать альтернативные варианты размещения денежных средств. В последнее время со стороны физлиц повышается интерес к инвестированию средств в зарубежные ценные бумаги.

Как сообщили БелаПАН в нескольких банках, для осуществления таких операций клиенты передают средства коммерческим банкам, которые выступают в качестве доверительных управляющих. По данным Нацбанка, объем денежных средств, переданных коммерческим банкам в доверительное управление, увеличился за 2017 год на 99,6% до 92,2 млн рублей.



"Судя по результатам первого полугодия, в 2018 году объем средств, переданных банкам в доверительное управление, может также удвоиться. Возросший спрос на эту услугу объясняется тем, что процентные ставки по валютным депозитам иногда даже не перекрывают инфляцию по доллару США, поэтому клиенты с достаточной финансовой грамотностью ищут альтернативу депозитам для выгодного размещения свои средств", — рассказал БелаПАН собеседник в банковских кругах.



Он отметил, что в случае успешного размещения средств в зарубежные ценные бумаги доходность может измеряться в десятках процентах годовых, но при этом существуют и риски потери вложений в случае, если зарубежные ценные бумаги упадут в цене.



Поэтому, по словам банкиров, белорусские граждане, которые инвестируют в иностранные ценные бумаги, имеют высокий доход и высокий уровень финансовой грамотности.



"Это, как правило, обеспеченные люди и они несут не последние деньги в белорусский банк для последующего инвестирования в зарубежные ценные бумаги", — подчеркнул собеседник БелаПАН в банковских кругах.



На данный момент для инвестирования средств в зарубежные ценные бумаги минимальная сумма вложений должна составлять (в зависимости от условий банка) от 10 тыс. до 50 тыс. долларов США.



По мнению инвестиционных консультантов, в будущем в Беларуси могут получить развитие фонды банковского управления, которые позволяют населению даже с небольшим объемом вложений инвестировать средства в зарубежные ценные бумаги. Однако пока, отмечают эксперты, массового спроса на услуги таких фондов в стране не сформировалось.



"Поскольку государство полностью гарантирует сохранность вкладов, наше население, которое не привыкло и зачастую не умеет оценивать инвестиционные риски, в большинстве случаев предпочитает размещать средства в депозиты", — констатировал директор инвестиционной компании "Волат Капитал" Сергей Муханов



В европейских странах, отмечает он, государство гарантирует возврат относительно небольшой суммы вкладов.



"Такая позиция государства приводит к тому, что население повышает свою финансовую грамотность, учится оценивать риски, чтобы использовать альтернативные финансовые инструменты. Беларуси по этому пути также стоит двигаться, если мы хотим, чтобы массовые вкладчики научились находить альтернативные и выгодные инструменты размещения своих средств", — считает Сергей Муханов.





