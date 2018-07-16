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Дата распечатки: 16.07.2018 11:42
 
16.07.2018 10:01 Спорт

В рейтинге ВТА Саснович поднялась на рекордное 41-е место, Лапко — на 72-е, Азаренко покинула первую сотню

Минск, 16 июля. Благодаря выходу в 1/8 финала открытого чемпионата Англии белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась с 50-го на рекордное 41-е место в одиночном рейтинге ВТА. До этого ее наивысшим достижением была 46-я строчка.

Вера Лапко, дебютировавшая на Уимблдоне и дошедшая до второго круга, переместилась с 82-й на 72-ю позицию, и это тоже личный рекорд (прежний — 77-е место).

В то же время Виктория Азаренко покинула первую сотню, опустившись с 87-го на 108-е место. Год назад она играла в 1/8 финала (четвертый круг) открытого чемпионата Англии, а сейчас выбыла во втором раунде.

Арина Соболенко переместилась с рекордной в карьере 32-й на 34-ю строчку. На Уимблдоне она потерпела поражение в первом круге.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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