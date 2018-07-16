БЖД за первое полугодие увеличила объем грузоперевозок на 12%

Минск, 16 июля. В январе—июне 2018 года Белорусская железная дорога перевезла 76,7 млн тонн грузов, что составило на 12% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила пресс-служба БЖД.

За июнь 2018 года объем перевозок грузов составил 12,8 млн тонн (на 7,8% больше, чем в июне 2017 года).

Кроме того, в январе—июне 2018 года БЖД обеспечила погрузку 43,8 млн тонн грузов (+7,5%).

В июне тарифный грузооборот составил более 4,3 млрд тонно-километров или на 7,7% больше, чем в июне прошлого года. За 6 месяцев 2018 года тарифный грузооборот возрос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил более 25,8 млрд тонно-километров.



