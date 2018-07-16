Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/07/16/964910/
Дата распечатки: 16.07.2018 11:42
 
16.07.2018 10:14 Общество

В Молодечненском районе в пруду утонула 12-летняя школьница

Минск, 16 июля. В Молодечненском районе в пруду 15 июля утонула школьница, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Примерно в 15.00 спасателям поступило сообщение о том, что в пруду у деревни Путники Молодечненского района тонут две девочки. Крики о помощи услышали находившиеся поблизости очевидцы, одну из девочек, 2004 года рождения, они спасли. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в Молодечненскую центральную районную больницу.

Вторая девочка погибла. "Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС на расстоянии трех метров от берега обнаружили вторую школьницу, 2006 года рождения. После проведения реанимационных мероприятий фельдшером скорой медицинской помощи была констатирована смерть девочки", — отметили в МЧС.

Школьницы, уточнили в управлении, купались без сопровождения взрослых.

По данным Белорусского республиканского общества спасания на водах (Освод) на 10 июля, за последний месяц в Беларуси на воде погиб 61 человек, с начала года — 163, в том числе 13 детей. Для сравнения: за первое полугодие 2017 года в стране утонули 134 человека, в том числе девять детей.

С начала этого года работники Освода спасли 152 человека, в том числе 41 несовершеннолетнего.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 16 Июль 2018, 11:42
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск