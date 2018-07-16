В Молодечненском районе в пруду утонула 12-летняя школьница

Минск, 16 июля. В Молодечненском районе в пруду 15 июля утонула школьница, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.



Примерно в 15.00 спасателям поступило сообщение о том, что в пруду у деревни Путники Молодечненского района тонут две девочки. Крики о помощи услышали находившиеся поблизости очевидцы, одну из девочек, 2004 года рождения, они спасли. Бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в Молодечненскую центральную районную больницу.



Вторая девочка погибла. "Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС на расстоянии трех метров от берега обнаружили вторую школьницу, 2006 года рождения. После проведения реанимационных мероприятий фельдшером скорой медицинской помощи была констатирована смерть девочки", — отметили в МЧС.



Школьницы, уточнили в управлении, купались без сопровождения взрослых.



По данным Белорусского республиканского общества спасания на водах (Освод) на 10 июля, за последний месяц в Беларуси на воде погиб 61 человек, с начала года — 163, в том числе 13 детей. Для сравнения: за первое полугодие 2017 года в стране утонули 134 человека, в том числе девять детей.



С начала этого года работники Освода спасли 152 человека, в том числе 41 несовершеннолетнего.