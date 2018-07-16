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Дата распечатки: 16.07.2018 11:42
 
16.07.2018 10:57 Экономика

На территории ЕАЭС вступило в силу требование для производителей сообщать о наличии растительных жиров в молокосодержащих продуктах

Минск, 16 июля. 16 июля на территории ЕАЭС вступило в силу требование для производителей  обязательно указывать на упаковке информацию о наличии растительных жиров в молокосодержащих продуктах. Соответствующие изменения ранее были внесены в технический регламент на молоко и молочную продукцию.

Как напомнила пресс-служба ЕЭК, данные изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) приняты 10 ноября 2017 года решением Совета ЕЭК № 102. Они касаются требований к маркировке молокосодержащих продуктов, правил размещения информации на этикетке, а также использованию понятий, характеризующих особенности сырьевого состава продукта в наименованиях молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира. Внесенные в техрегламент изменения уточнили и дополнили классификацию молокосодержащих продуктов.

Изготовитель обязан указать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Надпись "Содержит растительные масла" вносится в информационном поле, специально выделенном на упаковке или этикетке, шрифтом, контрастным по отношению к цвету поля.

Наименование молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира". Исключение составляет сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь, мороженое с заменителем молочного жира.

Информация о технологии производства такого молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира указывается в виде слов "произведенный (изготовленный) по технологии" с указанием понятия, установленного для соответствующего молочного продукта. Например, "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны", "молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога".

При этом в наименовании молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира слово "продукт" может быть заменено общетехническим термином, характеризующим консистенцию или структуру продукта: крем, паста, соус и т.д.

Для молокосодержащих продуктов и молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира не допускается использование понятий, установленных техрегламентом для молока и молочных продуктов, их различных сочетаний, в том числе в наименованиях и в товарных знаках, при маркировке таких продуктов, для использования в любых целях, которые могут ввести потребителя в заблуждение. На этикетках исключаются также слова, образованные от понятий молочных продуктов, например, "сыроподобный", "сырный", "сыродельный", "сычужный", "сметанка", "творожочек", "сливочки", "маслице", "творожок" и т.п.

Согласно решению коллегии ЕЭК от 20 марта 2018 года № 40 установлены переходные положения. До 16 января 2019 года в ЕАЭС субъекты хозяйствования могут производить молокосодержащие продукты со старой маркировкой и торговать ими, если имеют документы об оценке соответствия требованиям техрегламента, выданные до дня вступления в силу этих поправок.

Кроме того, обращение такой продукции, выпущенной в данный период, допускается в течение всего срока ее годности, который установлен изготовителем.
Марина Носова, БелаПАН.

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