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Дата распечатки: 16.07.2018 13:09
 
16.07.2018 12:10 Общество, Экономика

Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза промышленного оборудования на 150 тыс. евро

Минск, 17 июля. В пункте пропуска "Берестовица" гродненскими таможенниками пресечена попытка незаконного ввоза на территорию ЕАЭС промышленного оборудования стоимостью более 150 тыс. евро, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Водитель грузового автомобиля "Вольво", следовавшего из Германии, представил к таможенному оформлению документы на технологический комплекс погрузки угля, железной руды и серы на суда. При проведении таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса установлено, что в грузовом отсеке транспортного средства вместо части указанного в документах оборудования находятся агрегаты погрузочного комплекса.

Общая стоимость незаявленного товара (барабаны для намотки шлангов и кабелей, приводы и элементы приводного кабельного барабана и другого) составила более 150 тыс. евро. Тем самым субъект хозяйствования попытался сэкономить на таможенных платежах более 30 тыс. евро.

По факту недекларирования товара Гродненской региональной таможней начат административный процесс. В соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь российскому субъекту хозяйствования грозит штраф до 30% от стоимости товара. В целях обеспечения уплаты штрафа на транспортное средство "Вольво" 2017 года выпуска наложен арест.

Марина Носова, БелаПАН.

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