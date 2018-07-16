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Дата распечатки: 16.07.2018 13:09
 
16.07.2018 11:41 Общество

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу приговоренного к смерти Игоря Гершанкова

Минск, 16 июля. Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу Игоря Гершанкова, приговоренного к смертной казни Могилевским областным судом 21 июля 2017 года, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Как сообщил координатор кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрей Полуда, обращение уже направлено государству вместе с запросом о принятии временных мер — приостановления исполнения наказания в виде смертной казни до вынесения комитетом окончательного решения в отношении этого сообщения.

21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.

20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а апелляционные жалобы их и их защитников — без удовлетворения.

14 июня стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Гершанкову и Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб. "Но на данный момент жалобы рассмотрены, о чем уведомлены защитники обвиняемых. Это фактически означает, что срок приостановления исполнения смертных приговоров в связи с рассмотрением надзорных жалоб закончен. И смертный приговор может быть приведен в исполнение в любое время", — подчеркивают правозащитники.

Алексей Александров, БелаПАН.

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