"Беларуськалий" планирует в конце 2018 года начать строительство нового рудника

Минск, 16 июля. ОАО "Беларуськалий" планирует 1 декабря 2018 года начать строительство Дарасинского рудника. Это следует из опубликованного на сайте предприятия уведомления о начале процедуры общественного обсуждения данного проекта.

Предполагается, что строительство нового рудника продлится девять лет.

"В последние годы наблюдается тенденция ежегодного увеличения потребления хлористого калия. По долгосрочным прогнозам международных организаций по обеспечению населения продовольствием, спрос на калийные удобрения в мире будет постоянно увеличиваться. Учитывая эти обстоятельства, вопросы поддержания и развития рудной базы ОАО "Беларуськалий" являются наиболее значимыми и приоритетными", — отмечают на предприятии.

По мнению разработчиков проекта, наиболее значимой резервной рудной базой для восполнения образуемого дефицита и поддержания объемов производства третьего рудоуправления и объединения в целом являются сырьевые ресурсы Дарасинского участка (западной площади северного участка Старобинского месторождения), непосредственно примыкающего к действующему шахтному полю рудника третьего рудоуправления.

Строительство новых шахтных стволов и других необходимых объектов Дарасинского рудника позволит обеспечить добычу до 8 млн т калийной руды в год и подачу ее на солеобогатительную фабрику для переработки и производства калийных удобрений.

"Отработка запасов Дарасинского участка позволит на длительный период обеспечить занятость немалого числа населения промрайона (порядка 1.500 человек), и прежде всего подготовленных квалифицированных специалистов при их высвобождении в связи с выбытием мощностей на действующих рудоуправлениях", — подчеркнули на предприятии.

Открытое акционерное общество "Беларуськалий" является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных минеральных удобрений. По данным Международной ассоциации удобрений, на его долю приходится пятая часть мирового объема производства.