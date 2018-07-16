Школьница умерла через 10 дней после того, как ее спасли от утопления в Немане

Минск, 16 июля. В Лиде проводится проверка по факту гибели несовершеннолетней девочки.



Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, 14-летняя жительница Лиды вместе со сверстниками 5 июля приехала к друзьям, отдыхающим в детском оздоровительном лагере недалеко от деревни Докудово Лидского района. Около 13 часов дети отправились к Неману. Зайдя в воду, девочка попала в сильное течение, потянувшее ее за собой. Несмотря на то что течение вскоре прибило тонувшую к берегу, а на помощь подоспели взрослые, в больницу девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи приняли меры для спасения ребенку жизни, однако 15 июля она скончалась.



В ходе выяснения обстоятельств происшествия следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и родственников. Оказалось, что отдыхать с друзьями девочка отправилась на дизель-поезде без разрешения и сопровождения родителей. Работники оздоровительного лагеря не придали значения факту появления посторонних детей на территории. В воду дети заходили в опасном месте, не разрешенном для купания.



В рамках проверки проводится судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются лица, сведения которых помогут установить все обстоятельства смерти несовершеннолетней, а также причины и условия, приведшие к ней.