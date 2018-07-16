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Дата распечатки: 16.07.2018 13:09
 
16.07.2018 12:42 Общество

Собака спровоцировала ДТП в Сенненском районе, в результате которого скончался 9-летний мальчик

Минск, 16 июля. 9-летний мальчик скончался в результате дорожно-транспортного происшествия в Сенненском районе Витебской области.

Как сообщает управление ГАИ МВД Беларуси, 14 июля вблизи деревни Задорожье Сенненского района в 8.40 29-летний водитель "Опеля-Зафиры" на 27-м километре автодороги Р25 Витебск — Сенно — Толочин совершил наезд на внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель и ехавшие с ним жена 1989 года рождения, теща 1969 года рождения и 9-летний сын с травмами различной степени тяжести были помещены в больницу, где мальчик в 11.50 скончался. Все — жители Сенно.

По информации УГАИ МВД, за выходные в республике произошло 447 ДТП с материальным ущербом. Совершено 19 ДТП, в которых 21 участник дорожного движения получил травмы, 7 человек погибли.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержано 172 водителя. За превышение скоростных режимов движения оштрафовано 1.611 водителей. Пресечено 330 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Выявлено 678 водителей и пассажиров, проигнорировавших обязательное требование о пристегивании ремнями безопасности. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 987 пешеходов, из них 251 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 194 пешехода находились в состоянии опьянения. За нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров к ответственности привлечено 792 водителя.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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