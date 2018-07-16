Руководителям и работникам организаций предлагают оценить работу контролирующих органов в первом полугодии

Минск, 16 июля. Комитет госконтроля предлагает оценить эффективность работы контролирующих (надзорных) органов, сообщила пресс-служба ведомства.



Для этого необходимо принять участие в опросе "Оценка работы контролирующих (надзорных) органов Республики Беларусь в первом полугодии 2018 года", который проводится на интернет-сайте КГК с 16 июля по 15 октября.



Цель опроса — изучение мнения руководителей и работников организаций страны об изменениях в деятельности контролирующих органов после вступления в силу указа от 16 октября 2017 года № 376, согласно которому существенно сокращено количество проверок.



Посетителям сайта КГК предлагается ответить на 12 вопросов, в том числе о том, изменилась ли проверочная нагрузка на организацию, приходилось ли сталкиваться с необоснованными решениями проверяющих, а также об эффективности работы надзорных органов.



Ранее сообщалось, что в 2017 году число проверок КГК сократилось на 15,6%. В то же время увеличилось количество мероприятий упреждающего характера: проведено 567 мониторингов и 92 аудита эффективности, по итогам которых субъектам хозяйствования даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.



В 2017 году был подписан указ № 376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", которым практически на треть сокращено количество контролирующих и надзорных органов, имеющих право проводить проверки; предусмотрен переход от плановых к выборочным проверкам; отдельные мероприятия, ранее считавшиеся проверками, переведены в категорию технических и технологических; введена административная ответственность контролеров за грубые нарушения законодательства.