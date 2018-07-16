На биржевых торгах белорусский рубль ослаб к доллару, евро и российскому рублю

Минск, 16 июля. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 июля белорусский рубль ослаб к доллару, евро и российскому рублю.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0168 рубля (0,73%) и составил 2,3066 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0019 рубля (0,10%) до 1,9725.



Курс российского рубля вырос на 0,0046 рубля (0,15%) и составил 3,1678 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Национальный банк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Утром 16 июля фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,64% до 74,85 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на нефть WTI торговались вблизи 70,54 доллара за баррель, что на 0,66% ниже предыдущего закрытия.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, 16 июля понизился на 0,0378 рубля и составил 62,2556 рубля.

